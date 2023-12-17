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g1tarist
Спикер ВС ВСУ рассказал про прилеты русских «Кинжалов»
А также сказал о том, что больше не будет сообщать об последствиях ударов

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Несмотря на поставленный Украине зенитно-ракетный комплекс «Патриот», пока он себя либо не проявил, либо не показал свою эффективность.  14 декабря 2023 года, по ряду военных объектов ВСУ на территории контролируемой киевской властью был нанесен комбинированный удар.

В частности, ночная атака дронами серии «Герань» плавно перетекла в дневные удары с использованием высокоточных и дальнобойных ракет. Об этом, например сообщает спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в своем сообщении.

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Согласно полученной информации, ночью был нанесен дроновый удар по портовой инфраструктуре киевской власти в районе устья Дуная. Аналогичные мероприятия были совершены в ряде других областей. А по военному аэродрому в Староконстантиновке (Хмельницкая область) прилетел гиперзвуковой «Кинжал», который должен был поразить инфраструктуру и самолеты. Также удары были нанесены по военному аэродрому около Киева. На этот раз под удар попали Жуляны с размещенными там военными самолетами ВС ВСУ.

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На этом фоне очень интересно прозвучало заявление Юрия Играна по поводу того, что он более не намерен сообщать о нанесенных русскими ракетами повреждениях. Хотя сам факт прилета в тайне никто держать не собирается. Мол, пусть русские сами ищут куда именно и как именно попала их ракета. Заявление звучит странно, так как средства объективного контроля в виде дронов-разведчиков и спутников никто не отменял. Скорее это заявление для украинского населения, чтобы не пугать его еще больше.

#всу
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