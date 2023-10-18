В ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай глава государства уточнил, что это не угроза миру, а мера безопасности.

Российский президент Владимир Путин поручил ВКС РФ приступить к постоянному патрулированию воздушного пространства над Черным морем. Задачу будут выполнять истребители МиГ-31, имеющие на борту ракетные комплексы «Кинжал». Принимая участие в пресс-конференции, посвященной результатам посещения Пекина, российский лидер подчеркнул, что мера является не угрозой, а обеспечением безопасности страны.

Президент отметил, что снаряды «Кинжал» – это современная разновидность вооружения, способная поражать цели на дистанции до 1 000 км. Ракеты развивают скорость в 9 махов.

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Также Владимир Путин прокомментировал ситуацию с использованием Украиной американских снарядов ATACMS. Впервые об их применении стало известно 17 октября из заявления украинского лидера Владимира Зеленского. Он выразил свои искренние благодарности американскому коллеге Джо Байдену, подчеркнув, что все договоренности своевременно выполняются.

Путин, во время проведения пресс-конференции, заявил, что подобные действия со стороны США являются большой ошибкой. С точки зрения российского лидера, Штаты усиливают и продлевают агонию украинского народа. Он также отметил, что отечественные ПВО справляются с данными снарядами, но они все равно остаются дополнительной угрозой.

Заслуженный российский пилот Юрий Сытник дал несколько комментариев в отношении президентского поручения. Он уверен, что данная мера является ответом на приближение американских военных сил к израильским берегам. Эксперт считает, что постоянные патрули в черноморском воздушном пространстве продемонстрируют натовским войскам готовность ВКС РФ ответить на удар.

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Сытник утверждает, что мера является верной. Это, своего рода, предупреждение для иностранных сил, которое убережет их от очередной глупости.