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g1tarist
Русские войска продвинулись вперед южнее Работино почти на километр
ВС РФ продолжает продвигаться.

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Главком ВСУ Валерий Залужный продолжает стягивать все возможные резервы к позициям на Авдеевском направлении. Это приводит к тому, что другие участки ЛБС остаются не только без резервов, но и частично лишены боевого состава. Этим моментом пользуется русское командование с целью выбивания украинских формирований с занимаемых ими позиций и перехвата важных высот и населенных пунктов. В частности, сообщается что военнослужащие ВС РФ перешли к наступлению в районе всем известного Работино.

По сообщениям телеграмм-канала «Изнанка военки» русские войска перешли к тактическому наступлению в районе линии Работино-Вербовое. Есть информация что атака со стороны Новопрокоповки привела к продвижению наших военных в глубь украинской территории почти на километр с шириной линии соприкосновения в почти 3000 метров. Сообщается про продвижение со стороны Новофёдоровки. На ряде участков русские войска подошли к украинским позициям на дистанцию кинжального огня в 100 – 150 метров и теперь по солдатам ВСУ работает артиллерия. Такая атака стала возможной благодаря отвратительной погоде, которая мешает использованию разведывательных БПЛА.

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Официальные российские источники пока не подтвердили наступательные действия в районе Работино-Вербовое. До этого армейское командование использовало Работино в качестве своеобразного огневого «мешка», в который ВСУ регулярно пытались зайти и получали перекрестный огонь. Возможно командование решило выровнять линию соприкосновения и тем самым укрепить ее.

#работино
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