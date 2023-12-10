Технология исключит взлом системы через чей-то аккаунт.

Австралийские чиновники положительно оценили инновационный метод защиты государственных данных. Он был создан специалистами Мельбурнского королевского технологического института (RMIT University, the Royal Melbourne Institute of Technology) совместно с участниками проекта Tide Foundation. Было отмечено, что ни один способ защиты данных не может воспротивиться человеческому фактору – он может проделать брешь любой защиты. Люди, по мнению экспертов, чрезмерно управляемы и податливы, поэтому нельзя на них полагаться в хранении и защите информации.

Система логинов и паролей, используемая на сегодняшний день повсеместно, несколько устарела вследствие своей высокой уязвимости. Сложность пароля, количество цифр, букв, специальных символов и так далее не повлияет на защиту аккаунта, если пароль уже известен злоумышленнику. Всего один код дает ему доступ одновременно ко всей системе и буквально ко всем правам пользователя.

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Идея австралийских ученых заключается в том, чтобы «разбить» вход на несколько частей. Коды, по их идее, должны храниться на разных серверах отдельно в виде фрагментов, чтобы никто не мог разово получить всю информацию. Некоторые компании, например Coca-Cola или KFC, уже используют этот метод в несколько другом ключе – поставщики продукции знают лишь часть секретной рецептуры.

Этот метод называется невыразимой криптографией – и его уже применяют несколько крупных компаний из Австралии (в том числе и государственные предприятия). Например, органы управления критической инфраструктурой перешли на новое шифрование и положительно его оценивают. На данный момент идет работа над созданием коммерческого продукта, способного распространить невыразимую криптографию еще шире.