Компания Vivo решила заняться коллаборацией с известными брендами и для начала выбрала в качестве партнёра компанию KFC.
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Новый «специальный и коллекционный» смартфон-KFC выглядит как модель Х90 от Vivo, которую представили ещё в ноябре 2022 года.
В сети пользователи очень много шутили по поводу того, что красный цвет данного гаджета реально очень напоминает фирменные цвета KFC.
Производитель не стало ничего отрицать, а, наоборот, поддержал цунами шуток и выпустил первый KFC-смартфон в мире.
Комплект выглядит как ведро от крылышек KFC, а внутри собственно и лежит девайс.
Полный набор оборудования, который продаётся, выглядит следующим образом:
1 - собственно смартфон модели Х90 в фирменном красном цвете;
2 - переноска для любимой кошки с интегрированным окном в виде ведра KFC;
3 - фирменный кард-холдер;
4 - ремень для переноски ведра;
5 - годовой абонемент на бесплатное питание в ресторанах KFC;
Всего будет доступно около 100 эксклюзивных наборов, часть из которых будут распространяться на основе рандомного выбора в Китае.
Уже понятно, что такой эксклюзив станет коллекционной вещью, которую будут впоследствии перепродавать.
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