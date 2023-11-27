Российский войска сменили тактику атак на позиции ВСУ.

Это может прозвучать банально, но ситуация вокруг Авдеевки для ВСУ становится только хуже. По некоторым данным русские войска уже заняли почти всю промзону на эго-востоке города и продолжают давить украинские формирования. На этом фоне сделал свое заявление ставленник киевской власти и глава военно-гражданской администрации Авдеевки Барабаш, который сказал, что русские «идут с четырех сторон».

На самом деле Барабаш сделал очень пропагандистское заявление, в котором рассказал про уничтоженные «русские дивизии» под стенами города, что мол они вообще не умеют воевать и шли парадными колонами. После чего, поделился информацией, что потом русские стали наступать малыми группами и атаковали вверенный ему город с трех сторон, пытаясь пробить оборону «героических» сил ВСУ. И вот случилось страшное – русская армия начала атаковать уже с четырех сторон, подключив направление от Донецка. Таким нетривиальным образом Барабаш поделился данными о почти полном окружении города к которому ведет узкая тропка, по которой идут подкрепления и военные грузы.

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В своем рассказе Барабаш еще много говорил про «героическую оборону» и «русские не пройдут», но по факту это уже ни на что не влияет. Русская армия уже в городе и активные действия перешли на улицы Авдеевки. День за днем наши солдаты забирают все больше территории у ВСУ, вытесняя их из зданий, укреплений и фортификации. Тем более что продолжается продвижение в сторону Орловки и связывающей Авдеевку с «большой землей» трассой.