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Это может прозвучать банально, но ситуация вокруг Авдеевки для ВСУ становится только хуже. По некоторым данным русские войска уже заняли почти всю промзону на эго-востоке города и продолжают давить украинские формирования. На этом фоне сделал свое заявление ставленник киевской власти и глава военно-гражданской администрации Авдеевки Барабаш, который сказал, что русские «идут с четырех сторон».
На самом деле Барабаш сделал очень пропагандистское заявление, в котором рассказал про уничтоженные «русские дивизии» под стенами города, что мол они вообще не умеют воевать и шли парадными колонами. После чего, поделился информацией, что потом русские стали наступать малыми группами и атаковали вверенный ему город с трех сторон, пытаясь пробить оборону «героических» сил ВСУ. И вот случилось страшное – русская армия начала атаковать уже с четырех сторон, подключив направление от Донецка. Таким нетривиальным образом Барабаш поделился данными о почти полном окружении города к которому ведет узкая тропка, по которой идут подкрепления и военные грузы.
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В своем рассказе Барабаш еще много говорил про «героическую оборону» и «русские не пройдут», но по факту это уже ни на что не влияет. Русская армия уже в городе и активные действия перешли на улицы Авдеевки. День за днем наши солдаты забирают все больше территории у ВСУ, вытесняя их из зданий, укреплений и фортификации. Тем более что продолжается продвижение в сторону Орловки и связывающей Авдеевку с «большой землей» трассой.