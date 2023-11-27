Удары были нанесены по объектам, имеющим отношение к военной деятельности.

Несмотря на успехи русских сил ПВО в деле принудительного демонтажа украинских боевых самолетов в прошлом месяце, ВС ВСУ продолжают совершать боевые вылеты. Чтобы снизить активность Воздушных сил киевской власти ВС РФ наносят удары дронами-камикадзе и ракетами по военной инфраструктуре, расположенной в тылу. Так появились сообщения про комбинированный удар по военному аэродрому в Николаевской области и по бывшему международному аэропорту Кривого рога, на которых базируются самолеты и вертолеты украинской армии.

Согласно поступившим данным ракетно-дроновый удар был нанесен по военному аэродрому в Воскресенске. По неподтвержденным данным там были уничтожены до нескольких боевых машин и повреждена военная инфраструктура. В Днепропетровской области по международному аэропорту Кривого рога, который ВСУ превратили в объект военного назначения, также совершили удар ракетами. Есть информация про потерю двух боевых машин, включая советских штурмовой вертолет Ми-24 «Крокодил». Что интересно, прилет произошел во время визита большого начальства ВС ВСУ и возможно это не простое совпадение.

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Однако в деле борьбы с военной авиацией ВС ВСУ отличились не только ракетные войска и операторы дронов. Зафиксировано сбитие вражеским МиГ-29 в небе Донецкой народной республики. Согласно открытой информации, самолет был передан войскам киевской власти дружественной им Польшей и прошел серьезную модернизацию на западе Украины. Неизвестно успел ли катапультироваться украинский пилот, но этот МиГ-29 больше никогда больше не поднимется в небо.