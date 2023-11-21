Прорвались в район вокзала Ясиноватая-2.

Русские военнослужащие продолжают выполнять поставленную командованием задачу и ведут активные наступательные действия в районе Авдеевского укрепрайона. Появилась свежая информация про происходящее на момент утра 21 ноября 2023 года. Данные получены из официальных военных ТГ-каналов и из личных блогов русских военных корреспондентов, которые сейчас находятся на месте событий.

Согласно полученным данным на момент сегодняшнего утра русские войска ведут ожесточенные сражения с силами ВСУ в трех точках. Первая, расположена к западу от Авдеевки около поселка Северного. Вторая точка – поселок Степовое. Третья идет в районе Ясиноватской развилки, которую активно штурмуют наши военные. Именно оттуда идет обстрел сил киевской власти, закрепившихся на Авдеевском коксохимическом заводи. По формированиям ВСУ в этом районе используют термические боеприпасы. Стоит отметить, что ситуация с Авдеевским коксохимом начинает напоминать Мариупольский «Азовсталь». Бойцы ВСУ уходят в разветвленные подземные коммуникации под промышленным объектом и ВС РФ приходится их буквально выкуривать оттуда.

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Стоит отметить, что силы ВСУ пытаются перехватить инициативу и регулярно проводят контрудары с целью рассеить наши части вокруг города. Однако русские военнослужащие закапываются в землю и не отступают. При этом идут наступательные действия к северу от Авдеевки, где ВС РФ двигается по направлению населенного пункта с говорящим названием Нью-Йорк. Возможно, скоро по информационным каналам пройдет новость что российские войска взяли «большое яблоко» украинского разлива.