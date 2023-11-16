ВС РФ периодически наносят удары по объектам ВСУ.

Российские военные продолжают наносить точечные удары по инфраструктуре ВСУ на территории украинских областей. На этот раз про ракетные удары сообщили из города Кривой Рог, в котором вчера (14 ноября 2023) прозвучали «хлопки». Изначально местные СМИ затруднялись с пояснением причин звуковых эффектов, но позже представитель киевской власти поделился сведениями про удар российских ракет.

Российское высокоточное оружие продолжается использоваться для нанесения ударов по военной инфраструктуре войсковых формирований киевской власти. На этот раз мишенью стали объекты на территории города Кривой Рог, который уже не один десяток раз мелькал в новостных сводках с похожими сообщениями. Вчера вечером, по сообщениям местных источников, в городе раздалось несколько «хлопков» о причине которых было ничего не известно. Позже, уже на следующий день, официальным сообщением киевская власть подтвердила прилет русских ракет. При этом, куда именно попали «подарки» никто не рассказал и вряд ли в будущем расскажут.

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Местные СМИ предполагали изначально несколько версий произошедшего, и одна из них была подтверждена представителем власти. При этом нет никаких сомнений, что целью стали военные объекты, так как в противном случае украинская пресса бы начала разгонять тему с обстрелом мирных граждан и прочее. Стоит напомнить, что в Кривом Роге сегодня концентрируется большое количество живой силы, складов с боеприпасами и амуницией, а также разнообразных военно-промышленных объектов ВСУ. Именно такие точки подвергаются ударам и по гражданским объектам попадания происходят только по причине украинских ПВО, которые сбивают российские ракеты и дроны, теряющие при повреждении управление и падающие в случайных районах.