Уже подписано соглашение на сумму 1,2 миллиарда долларов.

Пока ЦАХАЛ несет потери и продолжает операцию «Железные мечи» в секторе Газа, израильская компания Israel Aerospace Indastries продолжает зарабатывать деньги. А все дело в том, что IAI заключила с правительством Азербайджана сделку на сумму в 1,2 миллиарда американских долларов. Бывшая советская республика закупит на эту сумму зенитно-ракетные комплексы Barak MX. Про сделку написало издание Defense Industry Europe.

Азербайджанское правительство подписало контракт на поставку новых зенитно-ракетных комплексов Barak MX производства израильской фирмы IAI. Сделка была подписана в ноябре этого года, но подробностей про сроки никто не дал.

реклама

Израильский ЗРК Barak MX – это комплекс ПВО и ПРО малой-средней дальности действия с возможностью размещения на сухопутной или морской платформе. Возможно использование в качестве стационарного ЗРК прикрытия важных объектов. Дальность поражения целей, обнаруживаемых системой радаров, составляет от 50 до 150 км. В последнем случае применяется ракета, предназначенная для поражения баллистических ракет потенциального противника.

Ничего особенного по сравнению с российскими ЗРК израильский комплекс не имеет, но при этом стоит значительно дороже. С другой стороны, Азербайджан уже не раз закупал оружие условно западного производства для своих нужд. С учетом ситуации с Арменией, у которой на вооружении остались русские Су-30, подобный шаг закономерен. Что интересно, издание, опубликовавшие сообщение про сделку, также рассказало, что она крупнейшая для этого средства. Правда там не уточнили про комплекс Barak MX идет речь или вообще про ЗРК мира.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу



