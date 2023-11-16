Кто вообще выдал запрет на тюнинг - не разглашается.

Как показывает практика, использование бойцами оружия с так называемыми обвесами резко увеличивает их боевую эффективность. Бойцу становится удобнее им пользоваться и проще целиться, но при этом штатно такие «обвесы» в комплекте нашим солдатам не выдают. Более того один из инициативных генералов Росгвардии запретил в своей дивизии служащим изменять личное оружие с помощью «тюнинга». На что пошла незамедлительная реакция в виде официального разрешения руководством Росгвардии улучшать свое оружие, как боец того пожелает.

Ситуацию прокомментировал депутат государственной думы и бывший руководитель Росгвардии Хинштей. Чиновник заявил, что приказ некоего генерала можно расценивать как дурость и рассказал, что тот не смог нормально отстреляться из штатного автомата по мишеням. Приказ про недопустимость использования тюнинга действовал только в рамках его дивизии и не касался других подразделений. Однако нынешнее руководство организации решили устранить возможность инициативным личностям выдавать такие распоряжения и официально разрешило «тюнинговать» свое оружие. Про последствия, которые ожидают генерала, ничего не было сказано.

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Стоит отметить, что в зоне проведения специальной операции обе стороны противостояния используют «навесы» для личного оружия. Разумеется, часть инициативных, в хорошем плане, военнослужащих, самостоятельно приобретают необходимые устройства. Некоторым подразделениям особого назначения их выдают штатно. В этом плане показательными были бойцы ЧВК Вагнер, которые сейчас активно заключают контракты с Минобороны.