Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Командование Росгвардии официально разрешило своим бойцам «тюнинговать» личное оружие
Кто вообще выдал запрет на тюнинг - не разглашается.

реклама

Как показывает практика, использование бойцами оружия с так называемыми обвесами резко увеличивает их боевую эффективность. Бойцу становится удобнее им пользоваться и проще целиться, но при этом штатно такие «обвесы» в комплекте нашим солдатам не выдают. Более того один из инициативных генералов Росгвардии запретил в своей дивизии служащим изменять личное оружие с помощью «тюнинга». На что пошла незамедлительная реакция в виде официального разрешения руководством Росгвардии улучшать свое оружие, как боец того пожелает.

Ситуацию прокомментировал депутат государственной думы и бывший руководитель Росгвардии Хинштей. Чиновник заявил, что приказ некоего генерала можно расценивать как дурость и рассказал, что тот не смог нормально отстреляться из штатного автомата по мишеням. Приказ про недопустимость использования тюнинга действовал только в рамках его дивизии и не касался других подразделений. Однако нынешнее руководство организации решили устранить возможность инициативным личностям выдавать такие распоряжения и официально разрешило «тюнинговать» свое оружие. Про последствия, которые ожидают генерала, ничего не было сказано.

реклама

Стоит отметить, что в зоне проведения специальной операции обе стороны противостояния используют «навесы» для личного оружия. Разумеется, часть инициативных, в хорошем плане, военнослужащих, самостоятельно приобретают необходимые устройства. Некоторым подразделениям особого назначения их выдают штатно. В этом плане показательными были бойцы ЧВК Вагнер, которые сейчас активно заключают контракты с Минобороны.

#росгвардия #росгвардия на сво
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Командир ЧВК Вагнер рассказал, почему компания решила начать работать с Росгвардией
В Центральноафриканской Республике планируют увеличить контингент бойцов ЧВК Вагнер
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия не будет продавать «Ланцеты» – в Рособоронэкспорте назвали причины отказа экспортировать дрон
6
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
36
Начались испытания Су-57 с новым двигателем – истребитель поступит в серию с улучшенным мотором
4
Минобороны Израиля продемонстрировало боевое применение ракетных комплексов Arrow — Видео
+
Армения получит "картонные" броневики, от которых отказалась даже Украина
1
В РФ создали комплекс РЭБ, способный сбивать любые типы БПЛА – модернизированный «Сапфир» уже в СВО
+
YouTube ужесточает правила для борьбы с музыкальными ИИ-фейками
+
Renault собирается предлагать компактные электромобили по цене машин с ДВС к середине десятилетия
+
Армия России ждёт тяжелый БПЛА "Альтиус"
7
В Сети опубликовали кадры с огромной пробоиной в броне броневика Stryker ВСУ
1
Джейк Салливан: США признали, что Китай не поставлял оружие России для применения против Украины
2
Истребитель Checkmate получит беспилотный вариант
+
Новая оснащённая тепловизором модель «Ланцета» уже применяется в зоне СВО и успела подбить гаубицу FH70
+
Новые смарт-часы Descent MK3 от Garmin позволяют общаться с коллегами-дайверами под водой
+
Телескоп "Джеймс Уэбб" подтвердил, что ледяные частицы играют ключевую роль в формировании планет
+
Эксперт рассказал о преимуществах не имеющего аналогов в мире российского истребителя Checkmate
+
Крупные китайские технологические компании присоединяются к HarmonyOS от Huawei, взамен Android
+
Компания Diamond Foundry создала самую быструю в мире видеокарту с алмазным охлаждением
1
В Афганистане талибы патрулируют территорию, катаясь на роликах
1
Израиль проводит операцию в больнице Аль-Шифа в Газе, призывая ХАМАС сдаться
9

Популярные статьи

"Никто тебя не спасет" - очень странный фантастический фильм
7
Как грамотно собрать игровой ПК из новых и б/у комплектующих, сэкономив и не потеряв в надежности
17
Путь ассассина: воспоминание о былых играх серии
5
Пять причин, чтобы купить новенькую PlayStation Portal
26
Что выбрать в 2023 году —- Xbox Series X или PlayStation 5
16
Intel Core i9-14900K и другие Raptor Lake Refresh – что нового и стоит ли покупать
11
Российские истребители-невидимки Су-57 нанесли серию высокоточных ударов по целям ВСУ на Украине
3
Китаю не нужны "кастрированные" чипы Nvidia — решения от Huawei дешевле и эффективнее
+
Снарядов нет, но вы держитесь - цена обещаний западных политиков и свежее про Украину
26
Глава ЦРУ вылетает в Киев на встречу с Зеленским
9

Сейчас обсуждают

Anakeen
09:57
Просто дед опять забыл принять таблетки.
Байден вскоре после встречи с Си Цзиньпином опять назвал китайского лидера «диктатором»
Docent
09:55
дедушка старый, ему всё равно... (с)
Байден вскоре после встречи с Си Цзиньпином опять назвал китайского лидера «диктатором»
Игаль Смирнов
09:55
Если тебе не надо дай другим поиграть, или пойми почему миллонам она нужна
Что выбрать в 2023 году —- Xbox Series X или PlayStation 5
Red Red
09:53
а ты парень не промах спиздеть что подышать https://vk.com/hard_workshop улыбнули подписчики все как на подбор из одной "ценовой группы" а это уже личная страничка https://vk.com/chimbal сам на себя...
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 7
Игаль Смирнов
09:52
Потом ты понимаешь просто что зачем тебе более дешевые игры когда игр нет в принципе)
Что выбрать в 2023 году —- Xbox Series X или PlayStation 5
Игаль Смирнов
09:50
А аот бб для меня ни как не важен, забирайте и бесплатно не поиграю
Что выбрать в 2023 году —- Xbox Series X или PlayStation 5
Игаль Смирнов
09:49
Бокс дешевле но лешает вас огромного количества игр, я тоже повелся нв подобные статьи в начале этого поколения. Это была самая крупная моя ошибка
Что выбрать в 2023 году —- Xbox Series X или PlayStation 5
glavhyilo
09:49
будут республиканцы после этих выборов в сша и они все грехи демократов вынут потом.
Байден вскоре после встречи с Си Цзиньпином опять назвал китайского лидера «диктатором»
Игаль Смирнов
09:48
Я их всех за фул прайс купил, если те не понравилось это не значит что игра плохая я кажлую из них предпочту старфилду
Что выбрать в 2023 году —- Xbox Series X или PlayStation 5
Игаль Смирнов
09:47
Ну походу "любителей" большенство раз именно эти игры делают продажи плейстейшан и именно ради них ее покупают
Что выбрать в 2023 году —- Xbox Series X или PlayStation 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем