По словам Бреста, помимо возможности участвовать в СВО, Росгвардия решила множество других проблем компании

Командующий Частной Военной Компанией «Вагнер» на Белорусском направлении с позывным "Брест" раскрыл подробности процесса интеграции организации в Вооруженные Силы Российской Федерации.

реклама

По словам опытного командира, компания сумела решить практически все бюрократические вопросы,подписав контракт Федеральной Службой Войск Национальной Гвардии(Росгвардией). Во-первых, компания вновь сможет защищать интересы своего отечества с зоне проведения Специальной Военной Операции. Ранее президент России распорядился, чтобы в украинском театре боевых действий принимали участие лишь те ведомства и структуры, которые входят в состав Вооруженных Сил страны. Сотрудничество с Росгвардией позволило решить вопрос о праве компании участвовать в Спецоперации. При этом, компания сумела сохранить всю свою структуру и свои традиции. Ведение боевых действий будет происходить, как и прежде, без каких-либо бюрократических проволочек и так далее. Боеспособность подразделения останется на высшем уровне.

Видео доступно по ссылке: https://t.me/wagnerrb/998

Во-вторых, финансирование, обеспечение, логистика, вооружение и предоставление льгот и гарантий будет организовано Росгвардией. Судя по всему, проблем с получением выплат, как участников боевых действий, пенсии и другой поддержки, больше не будет, так как отныне ЧВК «Вагнер» будет является частью государственного ведомства, и юридически все причитающиеся бонусы будет предоставлены каждому сотруднику компании.

По мнению "Бреста", касательно бойцов, которые перешли в под эгиду министерства обороны или в отряд специального назначения «Ахмат», это вполне неплохая практика, так как бывшие сотрудники смогут поделиться своим опытом в новых подразделениях и принести тем самым пользу общему делу. Помимо рядовых специалистов, в другие ведомства перешли и неплохие командиры, которые также смогут хорошо себя проявить в новых коллективах.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Однако, как сообщил командующий Белорусским направлением Группы Вагнера, касательно трудоустройства пока не стоит торопиться. В настоящий момент, компания еще на стадии разработки юридической части и строительства новых центров боевой подготовки и военных расположений для бойцов в зоне СВО. Принятие в ряды новых сотрудников начнётся после завершения всех подготовительных моментов.