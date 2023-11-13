Он смог приземлиться и взлететь с грунтовой ВПП.

В Российской Федерации продолжаются работы над улучшением военной техники, которая позволит более эффективно ее использовать. Так официальная пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации сообщает про успешные испытания новой версии транспортного самолета Ил-76. Так Ил-76МД-90А смог приземлиться, а затем и взлететь с грунтовой взлетно-посадочной полосы.

ОАК, входящая в госкорпорацию «Ростех», поделилась информацией про успешные испытания новой модификации военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, который смог приземлиться на грунтовую ВПП. После чего самолет с неё же смог взлететь, что подтвердило успешность проведённых конструкторских работ и воплощение новый идей в металле.

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Стоит понимать, что созданная ОАК новая модификация самолета отличается от базовой версии двигателем ПС-90А-76, который обладает более экономичной тягой, что позволяет увеличить дальность полета до 5 000 км. Также конструкторы поработали над шасси самолета и те стали более надежными и прочными, что понадобилось для приземления на неподготовленные взлетно-посадочные полосы.

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Военно-космические силы России используют Ил-76 для перевозки живой силы и грузов, а также для сброса десанта. Улучшенный Ил-76МД-90А позволит более гибко рассчитать логистику и перебрасывать нужные грузы в самые неожиданные места. Главное, чтобы там не было активной ПВО, которая не допустит приближения нашего самолета.