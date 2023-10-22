Ил-76МД-90А являются глубоко модернизированными вариантами "Богатыря Илюши"

Пресс-служба служба предприятия «Авиастар» опубликовала фото и видеоматериалы о том, как на авиастроительном заводе корпорации в городе Ульяновске продолжается успешное изготовление тяжёлых военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90А для Воздушно-космических сил Российской Федерации.

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Новые самолёты представляют собой передовые технические разработки и являются одними из самых мощных и надёжных воздушных средств перевозки войск. Отечественная промышленность в лице авиастроительных сотрудников работает на полную катушку, стремясь к созданию военной техники, которая будет служить во благо Родины. Среди основных преимуществ новых Ил-76МД-90А можно выделить их улучшенные грузоподъемность и полётные характеристики, а также современные системы навигации. За счет различных конструкторских решений самолёт получилось сделать легче, чем его базовый вариант, благодаря этому были добавлены более мощные двигатели.

Использование и развитие отечественной техники военного назначения является одним из приоритетов для России, позволяя ей быть самостоятельной и независимой в обеспечении своей обороноспособности. Ил-76МД-90А становятся непременным элементом этого стратегического вектора, обеспечивая перевозку различного вида военных грузов и поддержку Вооруженных Сил в различных оперативных условиях.