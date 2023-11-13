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По результатам летне-осеннего контрнаступления ВСУ понесли значительные потери в живой силе и военной технике. Что и говорить, если Киев предпринимает попытки реанимировать военную технику, оставленную Советским Союзом в отстойнике у ЧАЭС. Свое мнение по поводу действия русских военных и главное эффективности этих действий высказал в своем сообщении бывший начальник комитета штабов НАТО и экс-генерал ВВС ФРГ Харольд Куят.
Согласно мнению бывшего высокопоставленного военного, русские командиры специально провоцировали ВСУ на постоянные штурмы. Это сделано для того, по мнению Куята, чтобы лишить киевские войска боеспособных частей и материальной базы в виде техники и всего сопутствующего. При этом ВС РФ не переставали поражать склады с военными грузами в глубине территории Украины, тем самым еще больше подрывая ее боеспособность.
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Экс-генерал Куят даже привел цитату из Клаузевица, в которой говориться про лишение оружия неприятеля и печальных последствиях для него. Бывший начштабов НАТО резко раскритиковал действия Киева и Владимира Зеленского, в частности, сказал, что они не думают о последствиях. При этом, что отмечает бывший военный, Запад всячески провоцирует украинскую власть на продолжение наступательных действий.
Что интересно, очень странно что немецкий генерал переживает о судьбе украинской земли и ее населении. Вполне вероятно, это еще одна попытка таким образом оправдать провал контрнаступления. Мол, смотрите, такой эксперт и так отзывается о действиях русской армии.