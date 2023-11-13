"Обезоружь врага – и тогда все остальное случится практически само по себе." (с) Карл фон Клаузевиц.

По результатам летне-осеннего контрнаступления ВСУ понесли значительные потери в живой силе и военной технике. Что и говорить, если Киев предпринимает попытки реанимировать военную технику, оставленную Советским Союзом в отстойнике у ЧАЭС. Свое мнение по поводу действия русских военных и главное эффективности этих действий высказал в своем сообщении бывший начальник комитета штабов НАТО и экс-генерал ВВС ФРГ Харольд Куят.

Согласно мнению бывшего высокопоставленного военного, русские командиры специально провоцировали ВСУ на постоянные штурмы. Это сделано для того, по мнению Куята, чтобы лишить киевские войска боеспособных частей и материальной базы в виде техники и всего сопутствующего. При этом ВС РФ не переставали поражать склады с военными грузами в глубине территории Украины, тем самым еще больше подрывая ее боеспособность.

реклама

Экс-генерал Куят даже привел цитату из Клаузевица, в которой говориться про лишение оружия неприятеля и печальных последствиях для него. Бывший начштабов НАТО резко раскритиковал действия Киева и Владимира Зеленского, в частности, сказал, что они не думают о последствиях. При этом, что отмечает бывший военный, Запад всячески провоцирует украинскую власть на продолжение наступательных действий.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу

Что интересно, очень странно что немецкий генерал переживает о судьбе украинской земли и ее населении. Вполне вероятно, это еще одна попытка таким образом оправдать провал контрнаступления. Мол, смотрите, такой эксперт и так отзывается о действиях русской армии.