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g1tarist
ВС ВСУ пустили в бой Ми-24Р, которые вытащили из Чернобыльского отстойника зараженной техники
Видимо, по технике у них реальные проблемы.

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Западные партнеры Украины за последние 22 месяцы СВО выгребли со всего мира старую советскую технику, которую в свое время туда продал СССР. С разных точек глобуса в «незалежную» шли БТР, БМП и Т-72. Также искали военные вертолеты, которые так необходимы ВС ВСУ в ходе боевых действий. Есть сообщение, что в попытке расширить свой воздушный парк штурмовых вертолетов киевский режим пошел на ненормальный шаг, а именно вытащил из отстойника техники около ЧАЭС Ми-24Р.

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Об появлении у Воздушных сил ВСУ старого советского вертолета радиологической разведки, который применялся при ликвидации на ЧАЭС, пишет журнал «Форбс». Автор статьи, Дэвид Экс, сообщает, что Ми-24Р засветился у ВС ВСУ. Стоит отметить, что на вертолете вполне сохранилось вооружение и видимо значительная часть внутренних узлов, так как его смогли восстановить и пустить в бой. Разумеется, капитальный ремонт всего вышедшего из строя прилагается. Вот только возникает серьезный вопрос, который касается безопасности такой восстановленной машины для экипажа и десанта. Кроме того, когда его собьют, то место падения окажется зараженным.

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Пока есть сообщение только про один восстановленный Ми-24Р, но зная функционеров киевского режима и нужду ВСУ в военной технике, то будет не удивительно если попробуют реанимировать еще что-то из авиатехники. Стоит также напомнить, что украинское правительство уже «потрошило» Чернобыльский отстойник техники. По некоторым данным оттуда забрали множество «Мотолыг» и грузовиков.  Страшно представить, что твориться около этой техники, которая провела около опасной зоны столько времени и не зря оставлена советским правительством.

#всу
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