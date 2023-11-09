Бронетранспортер «Эйтан» начал серийно выпускаться в 2020 году.

В начавшейся операции по устранению Авдеевского укрепрайона засветился бронетранспортер БТР-90, который должен был прийти на замену «восьмидесятке». Однако мы по-прежнему не видели на поле боя более новые изделия типа «Бумеранга» или «Барбариса», а вот израильтяне не стесняются выпустить в реальное сражение новейшую технику. Так, уже в секторе Газа появилось фото с изображением новейшего БТР ЦАХАЛ с непривычным нашему уху названием – «Эйтан».

В Интернете начали мелькать фотографии с новыми израильскими бронетранспортерами «Эйтан», которые ЦАХАЛ начал получать только в конце 2021 года и сделано их не то чтобы очень много. В принципе, БТР отвечает всем модным тенденциям сегодняшнего времени. Так, у него необитаемая башня с 30-мм пушкой и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом, имеется управляемое вооружение в виде ПТУР Spike LRII и пафосное название – «Башенка». В машину помещается до 13 человек: трое членов экипажа и 10 бойцов десанта.

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Самой большой фишкой «Эйтан» стало наличие комплекса активной защиты и не этого вашего «Трофи», который показал себя очень странно, а более продвинутого. На БТР установили КАЗ «Железный кулак», который израильские конструкторы разрабатывали вместе с американскими коллегами для установки на танки «Абрамс». КАЗ Iron Fist отличается возможностью защищать машину от подкалиберных снарядов, летящих на большой скорости, и очень высокой ценой. Общая стоимость одного «Эйтан» достигает 3 миллионов «вечнозеленых», значительную часть которых отъедает именно КАЗ.

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Что интересно, значительную часть стоимости бронетранспортера оплачивает не израильское правительство, а американское. Также некоторые части производятся за пределами Израиля и в стране просто до конца собирают. Так что назвать «Эйтан» полностью еврейским весьма проблематично.