Уже стартовало серийное производство.

В рамках проводимой спецоперации значительную роль играют беспилотные летательные аппараты разного назначения. БПЛА занимаются разведкой местности и корректировкой артиллерийского огня, снимают объективный контроль и, разумеется, используются непосредственно для поражения сил и инфраструктуры противника. В последнем Вооруженным силам РФ помогают лицензионные БПЛА-камикадзе «Герань», лицензия на производство которых закуплена у Ирана. Так вот, теперь и у Украины есть свой аналог «Шахеда», который превосходит наши по техническим показателям.

Предприятие по разработке и производству военной техники «Укроборонпром» в лице генерального директора Германа Сметанова заявило о создании своего аналога иранского «Шахеда». На Украине очень долго работали над этим проектом и смогли, со слов представителя производства, наконец сделать свои аналоги, которые получились даже лучше оригиналов, так как могут, по непроверенным данным, лететь более чем на 1000 км. При этом, заявляет Сметанов, пришлось усложнить и удорожить стоимость каждого беспилотника, для достижения лучших тактико-технических характеристик.

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Также гендиректор «Укроборонпрома» рассказал, что производство БПЛА уже началось серийно, и теперь изделия пойдут в войска для их профильного применения. Про то, сколько уже выпущено дронов-камикадзе, Сметанов не рассказал. Однако в его сообщении мелькнули слова про «множество предприятий, частных и государственных, способных его производить». Скорее всего, стоит ожидать, нового вала сообщений про пролеты украинских БПЛА на старую территорию России и удары по новым областям, включая Крымский полуостров. В любом случае, если слова гендиректора оправдаются, то нашим ПВО придется нести службу еще тщательнее.