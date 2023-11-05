Роскомнадзор не может ничего сделать

За первое полугодие 2023 года увеличилось количество сайтов и других ресурсов, где распространяли пиратский контент. Данные собраны агентством TelecomDaily.

Сервисы по просмотру кино онлайн сообщают, что фильмы, которые пиратят чаще всего, в основном иностранного производства. Несмотря на стремление государства разместить западную продукцию законно, ситуация не меняется.

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Если верить опросу TelecomDaily, в котором приняло участие свыше десяти тысяч человек, пиратов стало больше на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Онлайн-кинотеатр Wink выражает мнение, что рост нелегальной продукции спровоцирован зарубежными компаниями, имеющими права на медиапродукцию и ограничив ее потребление для российских пользователей. В то же время, по словам компании, уровень пиратства отечественного контента не сильно изменился.

Год назад из-за отказа многих компаний работать вместе с российскими коллегами пиратство увеличило свои показатели на 300–400%. Тогда же Роскомнадзор начал предпринимать меры и в сумме запретил более миллиона ссылок на подобный контент. Кроме того, федеральное ведомство не ограничилось блокировками и дополнило меморандум, куда вошли некоторые участники литературного и музыкального отделов развлекательной индустрии.

Государство активно ищет варианты возвращения иностранного контента законным методом. Одной из инициатив государства стало предложение размещать зарубежную продукцию на площадках без участия правообладателей и с последующей выплатой им же. Однако предприниматели отказались, обосновав решение тем, что при таком раскладе пиратов станет лишь больше.