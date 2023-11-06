Решили не уничтожать, а забирать себе технику противника.

Сделав продолжительный перерыв, ВСУ снова начали отправлять тяжелую бронетехнику, поставленную на Украину с Запада. Это происходит из-за сложной обстановки сразу на трех направлениях: Авдеевском, Купянском и на линии Работино-Вербное. Киев вынужден бросать зарубежную военную технику в бой, так как иного варианта у него не остается. На этом фоне, кто-то из Министерства обороны Украины, заявил, что уже 4 немецкие «кошки» попали к русским и вывезены в РФ.

Сложная ситуация на ряде направлений вынуждает командование ВСУ использовать все возможные резервы. В том числе и западную бронетехнику, которую украинцы старались после летних неудач особо в бой не пускать. На этом настояли западные кураторы, которым такая антиреклама не очень понравилась. За последние недели появилось много сообщений о подбитых немецких танках Леопард 2, которые порой бросают в относительно целом виде. При этом экипаж зачастую не успевает или не хочет уничтожать бросаемую технику. Таким образом сразу несколько ТГ-каналов Украины, в том числе и «Резидент», со ссылкой на МОУ написали про эвакуированные русскими Leopard 2A6.

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На фоне таких сообщений украинские военные начинают жаловаться, что западные партнеры начали снимать с поставляемой техники, все что может представлять интерес нашим конструкторам и военным. Это, со слов украинских военных, вынуждает сами украинцам доукомплектовывать технику, заменяя качественные западные приборы более дешевыми аналогами. Стоит отметить, что из-за интенсивности летних боев есть мнение, что нынешние сообщения про захват техники не первые и русские уже получали в свое распоряжение столь ценные трофей. Как минимум было сообщение про захват нашими десантниками французского колесного танка AMX-10RC.