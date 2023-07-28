Российские военные захватили французский танк AMX-10RC на Запорожском направлении в идеальном состоянии

На Запорожском направлении в результате боевых действий российскими военными был захвачен легкий колесный танк AMX-10RC французского производства, который находился на вооружении одного из украинских формирований. Об этом сообщил Владимир Рогов, лидер движения "Мы вместе с Россией", в интервью РИА Новости.

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По словам Рогова, захваченный французский танк находится в очень хорошем состоянии без каких-либо повреждений, его состояние практически идеальное. Политик отметил, что боевую машину направят на изучение специалистам военной промышленности. Ранее Франция передала эти танки украинским формированиям с надеждой на их роль в контрнаступлении.

Однако стало известно, что в условиях боевых действий на запорожском направлении эти танки не слишком эффективны из-за слабой брони. Французская армия, вероятно, использовала их в основном в операциях в Африке, где силы противоборствующих сторон не обладали столь мощным оружием, как у российской армии.

Владимир Рогов также отметил, что российские войска успешно сдерживают атаки украинских формирований на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, включая Времевский выступ. Ранее сообщалось о военных Вооруженных Сил Украины, которые закрепились на окраинах населенного пункта Старомайорское, и сейчас идут ожесточенные бои между российскими вооруженными силами и украинскими формированиями.