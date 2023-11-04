Начальник пресс-центра группировки "Запад" сделал заявление.

Боевые действия на Купянском направлении не прекращаются ни на минуту. Сегодня русские войска группировки «Запад» успешно отбили попытку 57-й мотопехотной бригады ВСУ выбить их с занимаемой позиции. Атаку украинских военных удалось полностью отразить, но при этом активно применялась артиллерия и авиация. Про успешное отражение вражеского штурма сообщает пресс-служба группировки. Однако ВСУ планомерно пытаются выдавить наши войска из района Синьковки и не считаются с потерями в живой силе и технике.

Также ВКС России нанесли сразу череду успешных ракетно-бомбовых ударов по вражеской инфраструктуре. Так сообщается об уничтожении предположительно ФАБ-500 сразу трех вражеских переправ через реку Оскол, по которым ВСУ перебрасывали подкрепления и снабжали группировку всем необходимым. Не уточняется были ли это УМПК или свободно падающие фугасные авиабомбы. Нанесено поражение ряда командных пунктов и места скопления живой силы киевского режима. Больше всего пострадали объекты 14-й мехбригады и 15-го погранотряда, действующих в районе.

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Что интересно, средства объективного контроля зафиксировали уничтожение сразу двух САУ западного производства: польского «Краб» (Польша это же Запад) и британского «Арчера» AS-90. Последнее особенно удачно, так как именно эти САУ используют высокоточные боеприпасы «Эскалибур» для ведения контрбатарейной борьбы и ударов вглубь территории Российской Федерации. Засечен принудительный демонтаж другой военной техники Украины методом фугасного воздействия. Также курсируют сведения про 20 «200» среди сил ВСУ.