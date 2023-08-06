AS-90 — британская самоходная артиллерийская установка (САУ) класса самоходных гаубиц. Всего на Украине дислоцировано 32 британских AS-90

Британская 155-мм самоходная гаубица AS-90 является одним из самых мощных военных средств, имеющихся в распоряжении Украины. Всего страна получила 32 единицы техники из Великобритании. Украинские солдаты также проходят подготовку на британской земле.

AS-90 стоит на вооружении британской армии с 1993 года. Благодаря автоматическому заряжанию установка может выпускать максимум 6 снарядов в минуту, но при штатной эксплуатации выпуск 2 снарядов в минуту является нормой, чтобы не повредить ствол орудия. Орудие имеет радиус действия до 30 километров. В качестве так называемого вспомогательного вооружения выступает 7,62-мм пулемет.

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Танковая гаубица оснащена дизельным двигателем мощностью почти 660 л.с., с которым она может развивать скорость до 55 км/ч. Максимальная дальность езды составляет 350 километров. Экипаж состоит из 5 солдат, включая водителя.

Кроме того, на поле боя одним из самых больших преимуществ AS-90 является то, что орудие можно продолжать использовать вручную, даже если что-то в самой машине сломается или выйдет из строя. Это позволяет солдатам поддерживать пехоту на передовой даже в сложных ситуациях.

Высокая скорострельность и мобильность AS-90 позволяют войскам вести полномасштабный артиллерийский огонь с одной точки и быстро менять позиции до того, как будет установлено местонахождение техники.

AS-90 значительно превосходит советскую гаубицу 2С3 «Акация», используемую как Украиной, так и Россией. «Акация» имеет максимальную дальность всего 17,4 км и может производить от одного до четырех выстрелов в минуту.