Огромное количество самих бомб и дешёвизна дополнительных модулей, позволит расширить место для манёвра Российской авиации в кратчайшие сроки

С начала Специальной Военной Операции прошло уже больше 10 месяцев, и противостояние России с поддерживаемой Западом Украиной превращается в сложную партию, в которой необходимо быстро искать ответные меры на последний ход противника.

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С октября 2022 года Россия начала наносить удары по инфраструктуре Незалежной. Спустя какое-то время члены Североатлантического Альянса начали искать способы укрепить противовоздушную защиту Украины, путём поставок из Европы различных гаубичных и ракетных систем ПВО, в ближайшее время ожидаются даже поставки американских MIM-104 Patriot. Возможным ответом на этот шаг, может стать отложенный в далёком 2003 году проект по модернизации авиационных бомб ФАБ-500 М-62, до планирующего боеприпаса. В сети появились фото советской ФАБ-500 со специальным модулем, позволяющим бомбардировщику не залетать в зону досягаемости ПВО, а выпустить боезапас с безопасного расстояния.

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Простота конструкции модуля и огромные запасы самих М-62 на складах России, позволят снабдить ими войска в краткий срок и без колоссальных затрат. За годы холодной войны Советский Союз постоянно преувеличивал свой арсенал и аккуратно складировал в многочисленных хранилищах на территории страны.