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g1tarist
На Купянском направлении уничтожен танк «leopard 2A6»
Это зафиксировано средствами объективного контроля.

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Ситуация вокруг Купянска и Авдеевки вынуждает командование ВСУ спешно перебрасывать туда не только живую силу, но и бронетехнику. В том числе там начали появляться немецкие ОБТ «Леопард 2», которые должны переломить ход боевых действий. Однако буквально вчера появились новые кадры с немецкой «кошкой» в главной роли. На кадрах видно, как в борт «Леопарда» влетает ПТУР и пробивает броню в районе топливных баков.

На Купянском направлении русские операторы комплекса ПТУР нанесли удар по немецкому ОБТ управляемой ракетой. В результате попадания, танк загорается, так как снаряд пробил топливный бак. Машина останавливается, а экипаж спешно покидает боевое отделение и убегает по направлению к своим. Что интересно, дальнейшая судьба боевой машины не известна. Вполне вероятно, что топливо выгорело, а сам танк можно будет восстановить и снова бросить в бой. Обычно в таких ситуациях наши военнослужащие «добивают» технику ВСУ, чтобы тот не мог ее эвакуировать.

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На прошлой неделе появилось много свидетельств работы по украинской бронетехнике. Из-за переброски сил ВСУ, ее скопилось очень много, что дало возможность нашим военным по ней отрабатывать. Особенно много подбитий зафиксировано от попадания FPV-дронов, которые пробивают броню в уязвимых местах, выводя танк из строя. Правда, от них страдают не только танки, но и бронемашины других видов.

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По поводу дронов высказался американский эксперт Скотт Риттер, который заявил, что русские военные способны выпускать в день до 50 таких дронов, в то время, как ВСУ только 20. Еще аналитик и бывший офицер разведки поделился мнением, что русские смогли модернизировать свою армию под современные реалии поля боя и что в этом вопросе они смогут потягаться с вооруженными силами блока НАТО.

#всу
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