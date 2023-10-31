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g1tarist
ВСУ запустили по Крыму сразу 8 ракет Storm Shadow, успешно сбитых нашими ПВО
Постоянно летят, то дроны, то ракеты, то беспилотные корабли.

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Несмотря на все успехи русских ПВО за последние несколько недель в деле переработки украинских боевых самолетов на металлолом, они еще остались у ВС ВСУ. В частности, вчера, 30 октября 2023 года, днем был зафиксирован и отбит массированный удар британскими ракетами Storm Shadow по Черноморскому флоту России. Напомним, что эти ракеты имеют воздушный пуск и в качестве стартовой площадки используется самолет.

Вчера киевский режим предпринял сразу несколько атак на Крымский полуостров, которые были успешно отбиты военными РФ. Еще ночью по полуострову попытались ударить из оперативно-тактического комплекса ATACMS, но ПВО России успешно отработало по ракетам. Однако, к сожалению, несколько человек все-таки пострадали от уже сбитых ракет. Позже украинские военные попытались совершить атаку на бухту Севастополя используя беспилотные катера. Но их также удалось перехватить и только один беспилотник сумел уйти обратно на украинскую территорию.

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В час дня по московскому времени состоялась еще одна ракетная атака. В этот раз ВСУ использовали ракеты воздушного пуска британского производства Storm Shadow. Всего зафиксировано 8 ракет, которые были успешно ликвидированы силами ПВО Крымского полуострова. При этом самолеты ВС ВСУ, вылетевшие с аэродромов в Староконстантиново и Миргород, ушли на другие точки базирования и по ним не успели отработать наши зенитчики.  Создается впечатление, что командование ВСУ пытается создать новый информационный повод, который можно было бы раскрутить и отвлечь внимание публики от других направлений или наоборот показать западным кураторам, что их деньги идут по назначению.

#всу
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