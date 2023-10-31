Танки подъехали к городу, но на этом всё.

На прошлой неделе израильская армия провела серию рейдов по территории сектора Газа, в ходе которых бронетехника и штурмовые отряды пытались сравнять с землей выявленные объекты ХАМАС. 30 октября 2023 года ЦАХАЛ совершил новый рейд и даже заблокировал центральную автотрассу, соединяющую север и юг анклава. Об этом сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на очевидцев происходящего.

Выполняя поставленную задачу отряды Армии обороны Израиля вошли на территорию сектора Газы при поддержке бронетанковых групп и прочей военной техники. Однако официальные представители ЦАХАЛ заявляют, что это не старт ожидаемой сухопутной части военной операции «Железные мечи». По их словам, это просто обычная операция, направленная на устранение ряда обнаруженных военных объектов ХАМАС. Однако, как только армия наберет нужное количество мобилизованных, то все непременно начнется.

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Тяжелая военная техника перекрыла главную транспортную магистраль сектора – шоссе, соединяющее север и юг анклава. При этом танки были замечены в непосредственной близости от города. Однако Израиль на спешит переходить к более масштабным действиям.

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При этом ЦАХАЛ продолжает терять бронетехнику от комбинированных ударов членов группировки палестинского движения. Появились новые кадры с «Меркавами», снабженными новыми «козырьками» для защиты от ударов дронов. Также идет подготовка прочей военной техники к сложным условиям городского боя.