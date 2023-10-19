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g1tarist
Израильские «Меркавы» обзавелись козырьками от дронов
Ранее над подобные козырьками посмеивались.

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Израильские вооруженные силы продолжают подготовку к сухопутной части операции «Железные мечи», которая должна будет покончить с палестинским вопросом вообще и с ХАМАС в частности. К границам с сектором Газа перебрасывают все больше сил и бронетехнику. И вот на одних кадрах засветилась инновация ЦАХАЛ, которая ранее была высмеяна ими же. Да, речь идет о знаменитых русских танковых «козырьках», которые западные эксперты презрительно называли «барбекюшницами» или «мангалами».

Кто бы что ни говорил, но Россия остается ведущей державой в области танкостроения, и когда в 2021 году показали «козырьки», мало кто воспринял их всерьез. В первую очередь они предназначались для защиты от противотанковых комплексов вроде «Джавелина» или NLAW, но в ходе спецоперации заиграли новыми красками. Эффективность козырьков против дроновых атак оказалась очень велика и сегодня их начинают устанавливать на отечественную бронетехнику уже на заводе, а не как раньше в полевых мастерских.

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ЦАХАЛ пренебрежительно отнесся к русскому опыту, но внезапная атака ХАМАС 7 октября 2023 года все поставила на место. И вот появились десятки роликов и фотографий, на которых «Меркава», самый защищенный танк в мире, снабжен теми самыми «козырьками». Удары палестинских дронов доказали руководителям Израиля необходимость установки нашего изобретения. Так как ни разрекламированный «Трофи», ни разнообразная современная динамическая защита не смогла противостоять дешевым дронам, сбрасывающим гранату от РПГ-7 на крышу «Меркавы».

#израиль
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