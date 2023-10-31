Народ больше хочет помогать Израилю.

В настоящий момент США продолжают выделять Киеву материальную и финансовую помощь. Однако по сравнению с предыдущими «посылками», помощь стала выглядеть очень незначительной. Этому способствует несколько факторов. Например, ситуация с Израилем, которому внезапно понадобилось много снарядов, техники и авиационных бомб. В этот же момент Байден пытается убедить граждан Соединенных Штатов в необходимости продолжать «помогать» Киеву, но по мнению издания Foreign Policy получается это очень плохо и даже представители Демократической партии не согласны с президентом.

Со слов авторов журнала Foreign Policy Джо Байден не может нормально объяснить своему электорату зачем нужно помогать Украине. Граждане США все больше задаются вопросом о целесообразности отправления туда военных грузов и миллиардов долларов на поддержку социальной сферы. Один из главных тезисов Байдена заключается в угрозе Путина для Польши. По словам политика, Путин не остановится, взяв Украину, а пойдет дальше на запад. При этом какое дело простому американцу с западного побережья до проблем в Польше. Возможно, такой гражданин даже не в курсе, где она находится.

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Что интересно, сопартийцы Байдена по Демократической партии также перестают поддерживать главу Соединенных Штатов. При этом Байден продолжает вести свою партию и даже пробует связать события на Украине с конфликтом Израиля и движением ХАМАС. Насколько у него это получается можно заметить, по значительно сниженной помощи режиму Зеленского и давлении на европейские страны с целью заставить их выделить еще больше ресурсов. Например, недавно Дания с Германией выделили значительную сумму для закупки старых советских Т-72 по всему миру и их реставрации для отправки в Украину.