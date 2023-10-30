Оборону должна прорывать пехота - считают в США.

Так долго ожидаемые украинскими военными общие боевые танки «Абрамс» наконец-то пришли в страну и даже уже были использованы под Работино. Мощные американские машины стали одной из составляющих украинской информационной компании лета-осени 2023 года и теперь должны показать себя не только на страницах информационных изданий, но и в рамках поля боя. Однако одно американское издание выдало аналитический материал, в котором рассказывает про потенциально низкую эффективность этих танков.

Американское издание «Бизнес Инсайдер» выпустило на своих страницах аналитическую статью про использование ОБТ «Абрамс» в рамках украинского поля боя. Так по мнению автора статьи эти танк слабо подходят для действий в зоне СВО, так как они столкнуться с большим количеством минных полей, работой русской артиллерии и армейской авиации, которая успешно жгла немецкие машины, которые по ТТХ более интересные, чем «Абрамсы». Американские машины более подходят для действий в условиях пустыне, что они доказали в 1990-х годах.

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Также автор предостерегает ВСУ от использования танков в условиях зоны СВО, так как они не подходят для этого поля боя. В материале идут рассуждения на тему эффективности пехотных штурмов, которые имели ограниченный успех за счет больших потерь живой силы. То есть по мнению автора прибывшие машины нужно поставить подальше от линии боевого соприкосновения и продолжать гнать пехоту. Тогда зачем они вообще нужны, не понятно. Возможно, американцы боятся увидеть десятки сгоревших танков, что подорвет их репутацию в мире.