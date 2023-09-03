Вероятно в скором времени ВСУ получат первую партию американских танков M1 Abrams. Разбираемся в том когда и как это произойдет, а также оценим последствия

Издание "Politico" сообщает что Украина в скором времени получит первую партию американских танков М1 Абрамс. Данные танки производятся в Соединенных Штатах. М1 Абрамс это основной боевой танк армии США, стоящий на вооружении ВС Америки, и еще нескольких стран. Первая группа из 200 украинских танкистов уже окончила обучение по управлению данной техникой на американских танковых полигонах в Германии.

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Последним этапом обучения была тренировочная битва между двумя танковыми батальонами.

Украинские военные будут и дальше проходить обучение, вплоть до прибытия данных танков на Украину. Первая партия Абрамсов, состоящая из 10 машин, будет передана ВСУ уже в середине сентября. Всего осенью США пообещали поставить Украине более 3 десятков единиц данной техники.



Абрамс-машина довольно старая. Модель М1А1 была принята американцами на вооружение еще в восьмидесятых годах. Но несмотря на то, что данный танк был разработан 50 лет назад, все это время он активно модернизировался, и по-прежнему остается одним из лучших ОБТ в мире. При этом машина на отлично прошла "боевое крещение" в войнах в Персидском заливе, а также в Ираке и Афганистане, зарекомендовав себя как отличный танк.

Абрамс довольно тяжелая машина, вес которой составляет около 70 тонн. При этом он имеет отличное бронирование и маневренность, современные модели могут разгоняться до 67 километров в час.

Однако несмотря на хорошие тактико-технические характеристики, данная машина имеет и ряд минусов. Абрамс очень тяжел в обслуживании, при этом он потребляет огромное количество топлива (дизеля или авиационного), а также требует хорошей логистической поддержки-грузовиков с топливом, снарядами и запасными частями. Именно эти причины были одним из главнейших аргументов против поставок данной техники Украине.

США пообещали поставить Украине новые машины под названием М1А2, являющиеся глубокой модернизацией М1.





Несмотря на то что уже осенью ВСУ получат более 2 танковых батальонов, полностью экипированных обученными экипажами и всем необходимым, даже западные проукраинские военные эксперты из Пентагона считают что поставка Абрамсов не сможет значительно повлиять на исход СВО, ведь ВСУ все равно придется преодолевать противотанковые укрепления и минные поля, с чем этим летом уже пытались справиться немецкие ОБТ Леопард 2А6, по своим характеристикам не уступающие, а где-то даже и превосходящие, американские Абрамсы.

Однако стоит заметить что всего лишь несколько десятков танков М1А2, которые еще даже не доехали до фронта, не будут для Америки какой-то большой потерей. Для стран Западной Европы, той же Германии, потеря нескольких танковых батальонов в Украине была большой потерей, так как в целом на вооружении у ФРГ стоит не более нескольких сотен танков.

Но вот американцы, с конца Холодной войны по наше время, произвели огромное количество танков типа М1, пусть большинство из них и снято с вооружения, и отправлено на консервацию. Только в период Холодной войны с СССР, американцы выпустили тысячи единиц танков М1А1. Хоть и на данный момент эти машины безнадежно устарели, они по прежнему остаются очень грозными противниками. К тому же на данный момент ничего не мешает относительно дешево модернизировать данные машины, поставив на них современную оптику и электронику.



Если предположить что Америка решится поставить украинцам сотни устаревших танков М1А1, то Украина относительно дешево сможет практически полностью пополнить свои танковые части новой техникой. При этом для ВС США потеря даже нескольких сотен танков М1А1 не будет какой-либо серьезной проблемой, поскольку в отличии от дорогих и сложных в производстве М1А2 SEP, отправляющихся сейчас в Украину, модели А1 не представляют для американцев никакой ценности. М1А1 в базовой комплектации для них-это как какой-нибудь Т55 или Т62 для нас.

Однако нашествие сотен,пусть даже и устаревших,танков Абрамс станет для Российской армии серьезной проблемой. Украинские танковые и бронетанковые соединения, потерпевшие огромные потери в ходе так называемого украинского контрнаступления, снова будут пополнены техникой, и вероятно украинцы вновь попытались бы осуществить новый прорыв уже зимой.

Однако все выше сказанное-эти лишь теории и предположения. Запад до последнего отказывался передавать Украине какую-либо бронетехнику, и только на данный момент Штаты решили поставить Украине всего лишь 30 танков, которые еще даже не прибыли в Украину, и считать что однажды Америка отправит целые танковые дивизии не стоит.