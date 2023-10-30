Боеприпас "Ланцет" стал проклятием.

В ходе ведения контрбатарейной борьбы русские военные уничтожили немалое количество самоходных орудий западного производства. В том числе, польские самоходки «Краб», которые поставили в ВСУ в достаточно больших количествах и которые армия Украины успешно теряет от наших ударов. В частности, настоящим кошмаром для польской техники стали «Ланцеты», которые направляются умелой рукой наших военнослужащих.

Польское издание interia.pl выпустила материал, в котором рассказало про то, как русские поступают с их самоходными установками «Краб». Со слов издания это наиболее пострадавшие от ударов беспилотниками и артиллерией военные машины этого класса. Дело доходит до того, что украинские военные самостоятельно модифицируют самоходку, приваривая к ней металлические решетки с натянутой сеткой, чтобы хоть как-то обезопасить машину от ударов БПЛА. Согласно официальной информации, на Украину поставили 72 самоходки «Краб» и более 20 из них уже были так или иначе повреждены. Значительная часть «Краб» пострадала от налетов наших «Ланцетов», которые быстро долетают до места развертывания установки и поражают ее.

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Несмотря на число в 20 подбитых САУ наши средства объективного контроля зафиксировали больше количество пораженных машин. Сам «Краб» пользуется у украинских военных большим успехом за счет высокой точности огня и быстрой смены положения. Для развертывания польской САУ в боевое положение требуется всего 30 секунд в идеальных условиях.