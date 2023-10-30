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g1tarist
Представитель ВС ВСУ рассказал публике о новой русской тактике использования дронов
Теперь беспилотники запускают малыми группами.

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Использование дронов для нанесения точечных ударов и получения разведывательных данных некого не удивляет. Русская армия в этом плане находится на переднем крае и вовсю использует разные типы БПЛА в ходе специальной военной операции. Недавно ВС РФ начали использовать новую тактику, чтобы добывать необходимую информацию. Про это рассказал официальный представитель ВС ВСУ полковник Юрий Игнат.

Официальный представитель Воздушных сил ВСУ поделился информацией про то, как русские начали использовать малые БПЛА для выявления средств ПВО противника. По словам Игната ВС РФ запускают сразу большое количество аппаратов, которые устремляются на украинскую территорию. Их мгновенно, по словам полковника, обнаруживают системы ПВО и начинают активно отслеживать и сбивать. После чего становятся понятны места расположения ПВО и по ним наносятся удары противорадарными и другими ракетами. То есть большой рой дешевых разведывательных беспилотников способен вскрыть украинскую систему противовоздушной обороны на выбранном участке.

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Выявив таким образом опасные направления, русские военные планируют удары по украинской территории. При этом неважно какими именно ракетами будет нанесен удар, а важно, что они обходят противоздушную оборону или уничтожают ее. Стоит отметить, что подобная тактика уже не раз применялась украинцами и ничего нового в ней нет. В свою очередь, на Украине опасаются, что ВС РФ станут использовать такую разведку, чтобы нащупать «дыры» в ПВО и нанести зимой удар по критической инфраструктуре страны.

#всу
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