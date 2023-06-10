Со слов спикера ВВС Украины российские ложные ракеты "заставляют" тратить драгоценные противоракеты ПВО ВСУ

Полковник ВСУ Юрий Игнат, занимающий должность спикера Воздушных сил Украины, рассказал, что во время ночной атаки по военным целям на территории украинского государства значительная часть ракет от общего количества управляемого вооружения, запущенного с бортов стратегической авиации ВС РФ, есть ничто иное как "манок". С помощью таких приманок ВКС РФ обнаруживают позиционные районы ПВО ВСУ - это раз, два - принуждают истощать драгоценные зенитные ракеты, заметил старший офицер.

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Примерами таких управляемых снарядов он назвал крылатую ракету Х-55 с имитацией боевой части. Использование российскими силами таких обманок началось много ранее и в больших объемах. Как раз подобный "гостинец" долетел до территории Польши и не причинив никакого вреда, упал там.





Источник фото: rbk.ru





Но российские военные аналитики добавили "головной боли" ещё больше: теперь согласно Игнату, в большую часть воздушных ложных целей было внесено изменение, когда ракеты стали облетать города по много раз, тем самым заставляя выдать себя украинское ПВО и обнаружить слабые зоны прикрытия.

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Как раз 9 мая был нанесён очередной массированный удар дальнобойным вооружением с воды и с воздуха. Атакам подверглись склады техники и боеприпасов, в том числе и БПЛА. Удар по мнению МО РФ оказался результативным и нарушил снабжение передовых отрядов ВСУ на ЛБС.