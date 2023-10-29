Постепенно начинаются сухопутные действия в секторе Газа.

Армия обороны Израиля вот уже третью неделю раскачивается, чтобы начать большую сухопутную операцию на территории сектора Газа. Идет накопление военной техники и живой силы, авиация наносит удары по самым разнообразным объектам в анклаве, а ВМФ перестреливается с боевыми пловцами движения ХАМАС. И вот появилась информация про дерзкий рейд израильских танков в глубь территории сектора Газа. Событие вызвало массовое обсуждение происходящего в сети интернет.

Буквально на днях израильские военные собрали несколько танков «Меркава» в единый бронированный кулак, прикрыли слабые точки «барбекющницами» и совершили рывок в сектор Газа. В ходе так называемого рейда такни углубились в территорию анклава и провели боевые стрельбы по нескольким объектам. После чего оперативно развернулись и отправились обратно в Израиль. По всей видимости не захотели командиры ждать, когда ХАМАС подтянет туда своих бойцов и покажет силу британского, американского и советского противотанкового оружия.

реклама

Если немного рассмотреть ситуацию, то складывает впечатление, что израильские военные ставили задачей показать работу танковых групп. Тут может быть создание информационного повода на тему «надо что-то сделать, и мы совершили танковый рейд», так и вполне конкретные задачи по уничтожение ряда целей и обкатки экипажей, который в дальнейшем пойдут в бой. При этом не стоит забывать, что «Меркава» уже показала себя не с самой лучшей стороны и бойцы ХАМАС не раз выкладывали ролики с подбитой еврейской тяжелой техникой. Напомним, что о некоторым данным на территории сектора Газа почти 35 тысяч боевиков палестинского движения.