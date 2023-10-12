Меркава оказался слишком распиаренным танком.

С момента появления танка «Меркава 4» израильская пресса и военные позиционировали машину, как «самую защищенную в мире» и расхваливали не только бронирование и вооружение, но и компоновку с задним расположением башни. Кроме того, размещение моторно-трансмиссионного отсека в передней части, по словам тех же экспертов, придавало «Колеснице» еще лучшую защищенность экипажа, а десантное отделение позволяет перевозить взвод пехоты для прикрытия. При этом на ряде танков установили комплекс активной защиты «Трофи» («накидка»), который сбивает все дозвуковые снаряды. В общем, на бумаге все выглядело весьма достойно, но практика показала нюансы.

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Как и в случае с танками «Леопард 2», которые недавно продефилировали по земле Запорожской области, «Меркава» весьма большая машина. Более того, ее крыша имеет очень большую площадь и ничем не прикрыта. Поэтому в интернете появились кадры, как обычные дроны выводят «Колесницу» из строя, и ей не помогает распиаренная броня. Часть машин бросили сами солдаты армии обороны Израиля прямо на шоссе, а журнал «Форбс» сообщает о потере, как минимум 6 машин только 7-го октября.

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Что касается КАЗ, то мы видели фотографии с уничтоженными из РПГ-7 «Меркавами» и комплекс им никак не помог. Есть предположение, что он либо был выключен, либо работает не так хорошо, как про него рассказывали. И тут еще стоит вспомнить, как израильские танкисты смеялись над нашими козырьками и называли их барбекюшницами. Но оказалось, что козырьки-то работают.