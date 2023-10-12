Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Появилась информация про потери ЦАХАЛ танков «Меркава»
Меркава оказался слишком распиаренным танком.

реклама

С момента появления танка «Меркава 4» израильская пресса и военные позиционировали машину, как «самую защищенную в мире» и расхваливали не только бронирование и вооружение, но и компоновку с задним расположением башни. Кроме того, размещение моторно-трансмиссионного отсека в передней части, по словам тех же экспертов, придавало «Колеснице» еще лучшую защищенность экипажа, а десантное отделение позволяет перевозить взвод пехоты для прикрытия. При этом на ряде танков установили комплекс активной защиты «Трофи» («накидка»), который сбивает все дозвуковые снаряды. В общем, на бумаге все выглядело весьма достойно, но практика показала нюансы.

реклама

Как и в случае с танками «Леопард 2», которые недавно продефилировали по земле Запорожской области, «Меркава» весьма большая машина. Более того, ее крыша имеет очень большую площадь и ничем не прикрыта. Поэтому в интернете появились кадры, как обычные дроны выводят «Колесницу» из строя, и ей не помогает распиаренная броня. Часть машин бросили сами солдаты армии обороны Израиля прямо на шоссе, а журнал «Форбс» сообщает о потере, как минимум 6 машин только 7-го октября.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Что касается КАЗ, то мы видели фотографии с уничтоженными из РПГ-7 «Меркавами» и комплекс им никак не помог. Есть предположение, что он либо был выключен, либо работает не так хорошо, как про него рассказывали. И тут еще стоит вспомнить, как израильские танкисты смеялись над нашими козырьками и называли их барбекюшницами. Но оказалось, что козырьки-то работают.

#израиль
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Американские элитные подразделения будут участвовать в наземной операции Израиля против ХАМАС
У Киева будут проблемы в случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке - заявил глава ГУР Украины
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Что не так с противодроновым экранами ВСУ, и почему «Ланцеты» пробивают кустарную сетку на танках
2
На камеру украинского дрона попали кадры прорыва тяжелой бронетехники ВС РФ под Авдеевкой
2
США заявили о достижении "рекордной дальности" при испытаниях новых артиллерийских снарядов
10
Ракету с ядерным двигателем "Буревестник" иностранная пресса назвала ракетой Судного Дня
59
Отечественные телеграмм-каналы: российская армия ведет наступление на Купянском направлении
7
Бойцы РФ в СВО получат уникальный дрон-камикадзе «Тубус» для контрбатарейной борьбы
1
Variety: Илон Маск спас карьеру Эмбер Хёрд, защитил от Джейсена Момоа и угрожал сжечь Warner Bros
+
Автор 19FortyFive Хамблинг: РФ «Ланцетами» уничтожает дорогостоящую технику ВСУ
1
Магаданский губернатор Носов: Колыма не примет предателей и релокантов
+
НАСА обнаружило воду в образцах астероида Бенну возрастом 4,5 миллиарда лет
+
В Сети появились кадры сгоревшего дотла переданного ВСУ британского танка Challenger 2
2
Предварительная квартальная отчётность Samsung заставила аналитиков думать, что худшее на рынке памяти уже позади
+
Российский ВПК производит в 7 раз больше техники и боеприпасов, чем все страны НАТО
2
В Минпромторге пообещали наладить массовый выпуск чипов в РФ по отечественному 14-нм техпроцессу
10
Почему сегодня выгодно купить GeForce GTX 1070 на барахолке – когда новая видеокарта не лучший выбор
13
Украинские Leopard 2A4 не получат современные снаряды и не способны пробивать российские танки
2
Минцифры предлагает обновить отделения «Почты России» на деньги маркетплейсов
1
Британия и ее союзники выделят 122 миллиона долларов на военную помощь Украине
2
Бенедиктов: модернизированные самолеты Ан-124-100 могут получить двигатели ПД-35
2
В МТС сообщили о блокировке телефонных номеров спамеров за несколько минут
+

Популярные статьи

Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
107
Forbes: российские "Ланцеты" стали серьёзной проблемой для Украины
1
США представили мини-танк Ripsaw в конфигурации для ПВО - подробности необычного решения
4
"Кандиша: Демон мести" - добротный, но не оригинальный фильм ужасов из Франции
1
GPU-L — справочник по видеокартам у вас в телефоне
3
MGCS: На фоне СВО Франция и Германия форсировали разработку танка нового поколения
2
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
16
Российский “Летающий Чернобыль” разработан для преодоления американской обороны
6
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
21
Sony представила обновленную версию Sony PlayStation 5
14

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
16:09
Как видишь этот мимокрокодил на вопрос-индикатор отвечать не желает.
Ракету с ядерным двигателем "Буревестник" иностранная пресса назвала ракетой Судного Дня
3r1s0n
16:09
"...При этом элитная моторизованная (пехотная) бригада "Железный волк" с 2018 года находится в оперативном подчинении немецкой танковой дивизии!..." Впрочем, ничего нового со времён ВОВ
Власти Литвы одобрили развёртывание мотопехотной дивизии
Евграф Поликарпович
16:08
Ну тогда на Буревестнике. Могу ещё предложить тебя в ствол танка запихать. Как думаешь ты со своей жирной жопой влезешь или тебя придется ёршиком пропихивать?
Ракету с ядерным двигателем "Буревестник" иностранная пресса назвала ракетой Судного Дня
XAM
16:08
У синих не было проблем в обозримом моменте. Важен не ничтожный процент, а возможность попасть в этот ничтожный процент. Долго правили. Я, для примера, пока правили уже сделал ап.
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
OgoGoLog
16:08
"А что тебе имена жертв дадут? Насколько я знаю, в Украине публично не распространяют имена жертв." Ну, т.е. "правительство скрывает" Ракета в Краматорске уже доказано - прилетела с запада. А там тер...
Ракету с ядерным двигателем "Буревестник" иностранная пресса назвала ракетой Судного Дня
Дмитрий Шилов
16:07
Более того я играю в киберговно на 1050 и мне норм
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
Truth Seeker
16:06
На такой развалюхе, ну нафиг
Ракету с ядерным двигателем "Буревестник" иностранная пресса назвала ракетой Судного Дня
XAM
16:05
Сколько карточки стоили в 2020-2021 и начале 2022? После 3090 по 300-400тыс, 3080 по 200тыс, 6800ХТ по 170тыс. отдать за топ 130-140тыс уже не кажется чем то необычным.
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
swr5
16:05
Отличная статья, все доходчиво и понятно.
18.10.2023 - последний срок закрытия сделки между Microsoft и Activision Blizzard
Евграф Поликарпович
16:04
Хочешь на Сармате?
Ракету с ядерным двигателем "Буревестник" иностранная пресса назвала ракетой Судного Дня
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем