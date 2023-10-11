Пора уже сворачиваться и разбегаться

Западные страны начинают все больше роптать по поводу поставок вооружения на Украину, но делают это аккуратно, чтобы не разгневать американские власти. В частности, поставки оказываются серьезно замедленны или вместо адекватной боевой техники в «незалежную» идут музейные экспонаты из глубокой консервации.

При этом пресса аккуратно намекает, что может и хватит уже поставлять украинцам помощь и завершить мероприятие. Например, британское издание «Гардиан» устами своего обозревателя Стивена Вертхайма пытается попросить США закругляться с военными поставками и вразумить Байдена, что иногда стоит заканчивать.

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По мнению обозревателя Вертхайма, американское правительство слишком зациклилось на поставках украинцам разнообразной техники и не хочет признать, что это бесполезно. Также Стивен говорит, что Джо Байдену пора прекратить политику поставок «до тех пор, пока так нужно» и слегка поумерить аппетиты киевского режима. Что интересно, Ветхайм прошелся и по Зеленскому с его риторикой о том, что ВСУ нужно как можно больше самой лучшей западной военной техники и еще чуть-чуть сверху. Все прекрасно понимают, что украинцы пилят полученные средства и значительная часть проходит мимо военных на передовой. При этом Стивен назвал запросы Зеленского о возвращении Крыма утопическими.

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Стоит понимать, что глас Ветхайма просто часть внутренней политики Британии и он, как и все журналисты, выполняет заказ. Можно только догадываться кому именно выгодна такая риторика. Возможно, правительство Великобритании устало тратить миллионы условных долларов на неудачный проект. Как ни крути, но британцы были серьезно заинтересованы в том, чтобы Украина вела боевые действия за восточные территории. Именно поэтом заявление направленно в сторону Байдена.