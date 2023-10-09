Дрон-охотник это новый тип БПЛА.

Во время 2-й Карабахской войны Армении и Азербайджана все наблюдали за работой «Байрактаров» и считали, что вот она война будущего с применением беспилотников. После чего все страны пошли создавать копии турецкого БПЛА. Однако конфликт на Украине все расставил по своим местам и показал, что делать нужно совсем другое. А именно дроны-камикадзе типа «Ланцета» или «Упыря» или вообще создавать машины для борьбы с самими дронами. Именно в этом направлении сейчас двигаются многие страны мира, которые так или иначе заботятся о сове безопасности и не являются чьими-то сателлитами.

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В частности, просочилась информация из Ирана, что тамошние конструкторы, в свое время собравшие из шлака и палок «Шахеды», разработали и тестируют новый тип БПЛА – дроны-охотники. Их основная задача наводиться и уничтожать другие беспилотные машины в определенном радиусе от охраняемого объекта. Пока еще не известно, что конкретно они будут из себя представлять и каким образом будет осуществляться нейтрализация вражеского беспилотника. Но тут скорее всего будет аналог зенитной ракеты с готовыми поражающими элементами. Сообщают также, что такие дроны будут использоваться в составе «стаи» или «роя» для повышения их боевой эффективности. Будем надеется, что они пройдут испытания как можно раньше и в России развернется их производство. Ну или Россия сама создаст нечто подобное.

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Приходят новости о БПЛА и из Поднебесной. Наши китайские «товарищи» работают над созданием небольшого дрона-камикадзе, который будет использоваться пехотными подразделениями в режиме «выпусти-забыл». Такого дрона будет переносить один боец, так как его вес всего 2 кг, а запаса хода хватит почти на 80 км. Скорее всего дрон будет иметь осколочно-фугасную боевую часть и применяться для поражения легкой бронетехники и живой силы противника.