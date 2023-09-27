На счету «Ланцетов» сотни и ещё раз сотни единиц подбитой техники.

Дроны-камикадзе «Ланцет» продолжают демонстрировать свою эффективность в деле обращения процесса милитаризации Украины вспять. Количество только зафиксированных на видео и фото фактов повреждения или уничтожения техники противника с помощью «Ланцетов» уже приближается к семистам, и сегодня таким фактом стало больше. Прямым попаданием в утиль был отправлен бронеавтомобиль International MaxxPro американского производства, которые в большом количестве были предоставлены Пентагоном в пользу ВСУ.

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Согласно имеющимся сведениям, поражение бронеавтомобиля произошло на Времевском участке линии боевого соприкосновения, где он стоял, как ни в чём не бывало, и, похоже, даже получил боекомплект от только что отъехавшего грузовика снабжения. Почему «Ланцетом» выбили именно MaxxPro, а не куда более ценный грузовик снабжения, это сейчас не столь важно, хотя вопрос, конечно же, непраздный.

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Отметим, что производство «Ланцетов» в России постоянно увеличивается, и уже на высшем политическом уровне в стране признали, что это оружие стало одним из по-настоящему изменивших правила игры в текущем конфликте, призвав нарастить его производство сверх ранее запланированного увеличения.