Мелкий и незаметный дрон, который дополнительно улучшают разными примочками - любопытный сюрприз для противника.

Боевые действия в зоне СВО показали необходимость в развитии беспилотной авиации. Это не раз уже доказывали наши операторы барражирующего боеприпаса «Ланцет» и дроны-камикадзе «Герань». Но существуют и так называемые FPV-дроны, которые также внесли свою лепту в нейтрализации киевских боевиков, бронетехники и аде плавсредств. В частности, разработанный свердловскими энтузиастами FPV-дрон «Упырь», который уже не раз мелькал на видеозаписях из зоны спецоперации. Машинку создавали и производят на деньги простых граждан, которые неравнодушны к общему делу. Так вот сама новость: «Упырь» стали использовать спецподразделения русской армии на направлении Сватово-Кременная.

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Стоит понимать, что такой дрон относительно небольшого размера и движется с приличной скоростью. Оператор видит происходящее с видом от первого лица, что позволяет добиться высокой точности. Что интересно, «Упырь» начали визуально маскировать, что привело к снижению заметности и позволяет ближе подбираться к цели. Например, спецназ использует дрон для выбивания украинских боевиков в блиндажах или помещениях. Тут стоит понимать, что ТТХ дрона никто не раскрывает, но ведутся работы по его модернизации и самое главное увеличению дальности работы.

FPV-дрон достаточно малогабаритный аппарат и способен переносить на себе например заряд от РПГ-7, связку гранат или вообще самодельные взрывные устройства. Все это достаточно неприятные «подарки» для боевиков «незалежной». Однако самые интересные кадры применения «Упыря» фиксируют попадание по вражеским танкам с выводом их из строя или работой по десантным катерам, на которых солдаты ВСУ пытались перебраться через Днепр.

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