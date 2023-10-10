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В Монако на яхт-шоу показали нидерландскую скоростную подводную лодку для частного рынка
Только все успокоились от нашумевшего исчезновения частного батискафа.

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Буквально этим летом неподалеку от затонувшего «Титаника» случился инцидент с частной подводной лодкой, которая пропала с радаров и только спустя несколько дней стола понятно, что больше ее никто не увидит. Однако рынок частных субмарин от этого случая если и пострадал, то не особо сильно и вот на яхт-шоу в Монако одна Нидерландская частная компания показывает свое творение – высокоскоростную субмарину с высокой мобильностью и обзорным окном для наблюдения за морским дном.

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В Нидерландах усилиями частной компании U-Boat Worx была разработана и воплощена в материалах высокоскоростная подводная лодка на 3-х человек под названием Super Sub. Ключевым отличием аппарата стала возможность развить скорость до 18,5 км в час и совершать резкие маневры с креном в нужную сторону. Это резко повышает динамические характеристики проекта и выгодно выделяет на фоне остальных подводных судов для частного рынка. Разработка «Супер-Саб» велась с 2021 года и в ней серьезная система безопасности, которая не позволяет погрузить больше заданной глубины в 300 метров. Если пилот попробует уйти ниже, то автоматика принудительно возьмет на себя управление и стабилизирует курс.

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Винты приводит в движение электродвигатель с автономностью работы в восемь часов. При этом система жизнеобеспечения работает от отдельного блока питания и рассчитана на 90 часов. Производитель «Супер-Саб» рассчитывает, что лодка привлечен внимание миллиардеров или фирм, занимающихся подводными экскурсиями. Пока была сделано только одна субмарина, но если пойдут заказы, то фирма сможет выпускать несколько лодок в год.

#нидерланды #подводная лодка
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