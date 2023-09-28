Упоминалось направление Токмака, но это всего лишь фейк.

Украинские пропагандисты продолжают вкидывать в информационное поле ложную информацию, которую подхватывают все остальные и начинают разносить ее во все стороны. В частности, утром 27 сентября 2023 года все информационные средства Украины заявили о том, что на линии Работино-Вербное в сторону Токмака пошло серьезное наступление боевиков киевского режима и оно идет успешно, несмотря на сопротивление русских войск. Звучит грозно и для некоторых может показаться правдивой, но в реальности картина выглядит совсем по-другому и вот как дело обстоит на самом деле.

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Ложную информацию про наступление ВСУ в этом районе опроверг русский военный корреспондент Александр Сладков, находящийся в непосредственной близости от данного участка ЛБС. Сладков сообщает, что никаких масштабных наступлений ВСУ не отмечается и утро выдается на редкость спокойным и тихим. Только благодаря усилиям наших солдат была уничтожена одна БМП «Брэдли» американского производства. После чего утро стало еще более мирным и тихим.

Стоит напомнить гражданам, что киевский режим отличается крайней любовью вбрасывать разнообразные фэйки, которые выглядят правдоподобно. Это часть их доктрины ведения военных действий, направленная на раздувание паники среди простых граждан и дестабилизации ситуации в тылу и в других частях русских войск. Если верить украинским СМИ, то ВСУ уже стоит на берегу Азовского моря и только по странному стечению обстоятельств мы этого не признаем.





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Ранее сообщалось, что в направлении Токмака должна двигаться колонна Абрамсов и прорывать оборону России.