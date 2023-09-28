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g1tarist
Поставленные киевскому режиму «Абрамсы» возможно пойдут на Токмань до начала серьезных дождей
Запад ожидает прорыва в этом направлении.

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Одна из самых главных тем в сентябре 2023 года стала поставка американских танков «Абрамс» на Украину для нужд ВСУ. В частности, сначала хотели поставить эти ОБТ в середине сентября, но что-то пошло не так и машины задержались на родине. С другой стороны, появились заявления Зеленского о наличии у «незалежной» уже десятка танков, которые вот-вот отправятся на фронт для качественного усиления частей. Однако тут возникает вопрос, который интересует многих экспертов и аналитиков – куда пойдут «Абрамсы»?

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Единственным более или менее реальным успехом у ВСУ на протяжении всего контрнаступления стала ситуация у линии Работино – Вербное. Боевикам киевского режима удалось там закрепиться и даже предпринять удар по Вербному, который провалился благодаря нескольким факторам. Однако для усиления информационного шума командование ВСУ вполне может отправить туда «Абрамсы». Так сказать, показать мощь нового чудо-оружия, поставленного заокеанскими друзьями Украины в качестве руки помощи.

Однако есть и альтернативное мнение, что M1 «Абрамс» направят брать Токмань, так как ВСУ туда подталкивают западные кураторы. Причем то направление требуется взять до начала осенней распутицы. К чему такая спешка? Тут все очевидно – распиаренные «Абрамсы» имеют крайне слабую проходимость по мягким грунтам и банально завязнут в более или менее мягкой земле. Особенно если пойдет дождик и все окончательно размоет. Эти танки предназначены для действия в обороне, в так называемой «войне на холмах», когда танк стоит за холмиком и видна часть корпуса и башня, а сама машина доставляется до линии соприкосновения на платформе и только последний километр идет своим ходом.

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Кстати, совсем недавно, прошла информация про танки M1 Abrams - они могут взрываться из-за неверного обслуживания двигателей. Любопытно, сколько их полученных танков дойдет до зоны боевого соприкосновения.

#сво #всу #абрамс
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