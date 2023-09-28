Мало того что было особо нечего чинить, так теперь еще и негде.

Всю прошлую неделю русские военные наносили удары по военной инфраструктуре на территории Украины. В частности, достали даже до армейских объектов в далекой Львовской области, которая считается «надежным» тылом «незалежной». Однако самым критическим ударом оказался обстрел из ОТРК «Искандер» завода по починке и обслуживанию бронетехники на территории Харькова. В результате удара был полностью уничтожен один из цехов с готовой к отправке продукцией, в том числе танки. После попадания там начался серьезный пожар, который завершил ликвидацию крайне необходимой ВСУ инфраструктуры для починки техники.

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Информация об уничтожении цеха на Харьковском бронетанковом заводе изначально пришла из министерства обороны РФ, но украинская пресса разгоняла фэйки о том, что на самом деле туда упали обломки или вообще ракеты задели мирных жителей. В общем-то, обычная картина для независимой прессы. Более того, в войсках распространяли информацию, что русские ракеты над Харьковом были полностью сбиты. Однако это было опровергнуто самым простым методом – в сети появились кадры объективного контроля. На них отчетливо видно, насколько серьезно пострадал цех и что туда попали отнюдь не обломки наших «Искандеров».

Стоит понимать, что оборудование этих цехов, возможно, вообще нельзя достать, так как его банально не производят после развала СССР. А если и производят, то, скорее всего, в России и вряд ли украинцам удастся их купить. Поэтому уничтожение столь важного объекта серьезно скажется на бронетехнике ВСУ.

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Напомним, что в начале месяца было зафиксировано попадание ОТРК "Искандер" в командный штаб ВСУ в Красноармейске.