В момент удара в помещении шло совещание украинских офицеров

Российские силы подвергли групповой атаке "Искандерами" командный штаб ВСУ, находящийся в городе Красноармейске, что в ДНР. Удар реактивными снарядами оперативно-тактического комплекса был сокрушительным, рассказал военкор Андрей Руденко.

По словам известного журналиста, предоставившего видео боевой работы, записанное дроном-наблюдателем, сила сложившихся взрывов оказалась настолько мощной и разрушительной, что помещение, где проходило секретное совещание, оказалось полностью разрушенным.

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Созданная в КБМ, российская ракета призвана уничтожать важнейшие цели в радиусе досягаемости в 500 км. Первоочередными целями для боеголовки комплекса принято считать силы ПВО, ПРО, командные штабы и иные важнейшие объекты противника. Источник фото: ria.ru





По утверждению Руденко, в момент попадания боеголовок по зданию, в последнем по данным служб разведки в самом разгаре было оперативное совещание украинских офицеров. Точные данные о потерях среди руководящего состава уточняются.

А тем временем, производство и поставка ОТРК "Искандер" для ВС РФ увеличились кратно, удовлетворяя нужды действующей армейской группировки в зоне проведения российской спецоперации на Украине.