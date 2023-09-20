Например, появится поддержка слоев.

Журналисты провели исследование и увидели в исходном коде дополнительные функции в бета-версии приложения. Теперь программа даст пользователям возможность работать со слоями. Слоями называют прозрачные пленки, которые накладываются друг на друга, и таким образом формируют итоговое изображение. Слои позволяют работать с каждым элементом картинки независимо от других, что значительно расширяет возможности редактирования и творчества. В Paint можно будет самому выстраивать уровень непрозрачности каждого слоя, объединять их и удалять ненужные.

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Появление более сложного функционала делает Paint похожим на различные графические редакторы продвинутого уровня – к таким можно отнести Adobe Photoshop, CorelDRAW, Gimp и многие другие программы. Многим пользователям попросту не нужны такие программы, поэтому встроенного приложения будет вполне достаточно, если появится необходимость.

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На данный момент идет тестирование программы. Скорее всего, новые функции будут доступны для всех пользователей Windows 11. Несколько ранее Paint уже дополнялся новыми функциями с использованием искусственного интеллекта.