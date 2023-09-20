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Журналисты провели исследование и увидели в исходном коде дополнительные функции в бета-версии приложения. Теперь программа даст пользователям возможность работать со слоями. Слоями называют прозрачные пленки, которые накладываются друг на друга, и таким образом формируют итоговое изображение. Слои позволяют работать с каждым элементом картинки независимо от других, что значительно расширяет возможности редактирования и творчества. В Paint можно будет самому выстраивать уровень непрозрачности каждого слоя, объединять их и удалять ненужные.
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Появление более сложного функционала делает Paint похожим на различные графические редакторы продвинутого уровня – к таким можно отнести Adobe Photoshop, CorelDRAW, Gimp и многие другие программы. Многим пользователям попросту не нужны такие программы, поэтому встроенного приложения будет вполне достаточно, если появится необходимость.
На данный момент идет тестирование программы. Скорее всего, новые функции будут доступны для всех пользователей Windows 11. Несколько ранее Paint уже дополнялся новыми функциями с использованием искусственного интеллекта.