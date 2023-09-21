Интересно, зачем Украине амфибии.

Пока все дивились пропаже истребителя F-35 в небе над родным штатом и наблюдали, как американцы истерично ищут исчезнувшую дорогостоящую технику, Норвегия тихой сапой совершила тайную операцию и передала на нужды ВСУ почти 50 единиц гусеничного транспорта NM199. Информация о передаче военной техники прошла по официальным каналам и была опубликована в западной прессе буквально на днях. Возможно, пропажа американского тяжелого истребителя лишь прикрытие для действий норвежских военных.

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А если серьезно, то гусеничные транспорты-амфибии NM199 уже давно не используются норвежской армией и находились на долгосрочном хранении. Неизвестно сколько рабочих транспортеров было в той партии, так как возможно часть машин будут разобраны на запасные части и использованы в ремонте оставшихся NM199. В армии используют транспортеры для доставки боеприпасов и перевозки грузов на линиях возможного боестолкновения для чего у них имеется несильное бронирование и оборонительный 12,7-мм пулемет Браунинга.

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Армия Украины скорее всего станет использовать машины по прямому назначению. Хотя практика показала, что ВСУ мастера использования техники не по назначению. Все до сих пор помнят, как они пытались разминировать наши минные поля банально отправив туда бронемашины. Тут тоже возможно хитрое применение подаренной Норвегией техники для десанта через водные преграды. В любом случае, поставки этих машин не последние и скорее всего их банально пустят на металлолом в ходе боестолкновений на линии боевого соприкосновения. Если их, конечно, не оставят где-то в тылу, чтобы таскать грузы в безопасности, так как запад очень болезненно реагирует на потерю поставляемой техники. А для ЛБС хватит еще советских МТЛБ.