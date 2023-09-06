Очередная попытка продвинуть контрнаступление.

Во время первых этапов контрнаступления украинская армия столкнулась с серьезной проблемой минирования подходов к нашим позициям. Эту проблему ВСУ решить не удается по сей день, а большое количество спецтехники для разминирования превратились в металлолом. Однако сегодня появились новые фотографии с новой попыткой решения проблемы мин. На фото можно увидеть американский бронеавтомобиль M1124 «МаксПро» снабженный съемным минным тралом «Спарк 2».

реклама

Машины этого типа должны заменить собой старенькие HMMWV и созданы для работы в условиях с большим насыщением СВУ или мин. Для этого машина обладает специфическим корпусом, легко чинится, а экипаж помещен в бронекапсулу. При этом есть возможность быстрой модернизации автомобиля за счет навесного оборудования, что и видно на фотографии.

На представленных изображениях видно, как машины с тралами двигаются по пересеченной местности. По некоторым данным там проводятся тренировки 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Сразу после освоения новой техники они отправятся на ЛБС и скорее всего сгорят под огнем наших военных. Тут стоит помнить, что «МаксПро» уже не первый месяц используются украинскими военными и машина показала себя не с самой лучшей стороны, завязая в грязи и недостаточно защищая перевозимых солдат. Будем ждать свежие кадры с горящими «МаксПро», снабженных «Спарк 2».