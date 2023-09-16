Очередная поддержка из Европы, которая скоро пойдет на металлолом.

Украинское небо по ту сторону линии боевого соприкосновения плотно прикрыто самыми разнообразными системами ПВО советского и западного производство. Это не позволяет нашей авиации действовать в тех местах и часто становится причиной потери дорогостоящих ракет. При этом комплексы нередко уничтожаются, когда ВСУ пытаются подтащить их ближе к ЛБС для прикрытия наступающих войск. В частности, в мае месяце «Ланцетом» уничтожили РЛС ЗРК немецкого производства IRIS-T, которые уже давно не производятся. Теперь же чиновник бундестага Омид Нурипур заявил, что Германия поставит Украине сразу несколько таких ЗРК.

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Эта информация прозвучала на одном из центральных каналов немецкого телевидения и поднимает сразу несколько вопросов. И самый главный из них: А откуда, собственно, сами комплексы? Тут все просто и чиновник заявил, что комплексы поставят страны, которые в свое время закупили их у Германии. При этом немцы только собираются их «попросить» вернуть их на время для передачи во временной пользование ВСУ. При этом точные сроки выполнения этого мероприятия нигде не прозвучали, как и то чем компенсирую немцы потерянные зенитно-ракетные комплексы в случае их уничтожения русскими войсками.

В любом случае эти несколько комплексов могут прикрыть опасные направления и позволят действовать ВСУ более свободно. Будем надеется, что эта операция затянется надолго и немцам не удастся договориться. С другой стороны, получив сразу несколько ЗРК, украинская армия станет менее осторожной и возможно нашим операторам «Ланцетам» удастся записать на свой счет парочку IRIS-T.