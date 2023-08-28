Эта часть стала наименее кассовой во всей франшизе.

На протяжении всего развития кинематографа, популярные фильмы со временем становятся в ряды забытых. Фильмы про Трансформеров стали очень популярными, просмотры достигали рекордных цифр, но фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов», несмотря на всю известность франшизы, принес мало просмотров. Несмотря на то, что показ начали в Американском прокате, фильму этого было недостаточно для роста популярности. В итоге, знаменитый фильм стал падать в показах и не достиг нового рекорда.

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Даже фильм «Бамблби» показал результат при прокате 465 миллионов долларов, а «Трансформеры: Восхождение Звероботов» набрал 435 миллионов долларов. Разница существенная, поэтому данная перспектива сразу дала понять, что роста просмотров не предвидится. А на следующие выходные просмотр фильма снизился на 66 %, а это значит - провал.

Самым популярным фильмом из серии Трансформеров в рамках франшизы является «Трансформеры 3: Темная сторона Луны», выпущенный в 2011 году, давший результат по итогам прокатов 1,12 млрд долларов. Сразу чувствуется разница. Именно после выхода этого фильма рост просмотров других частей Трансформеров стал падать. Результаты стали ухудшаться и в 2017 году доходы части «Трансформеры: Последний рыцарь» упали до 602 миллионов долларов.





А сейчас еще и актеры начали забастовку. Они отказываются сниматься в данной франшизе из-за постоянно падающих доходов, а значит и окладов.

Но продюсер серии фильмов на этом не останавливается и обещает выход нового культового фильма в 2026 году. Будет ли ждать его такая же популярность, как 12 лет назад - покажет время.